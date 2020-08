Stärkung der eigenen Kernmarken

SVG Service Verlag gibt strategische Beteiligung am SJ Verlag zurück

SVG schärft sein Markenportfolio. Die SVG Service Verlag GmbH hat am Montag die strategische Beteiligung von 50 Prozent an der SJ Verlag GmbH an die beiden Mitgesellschafter zurückgegeben. Grund für die Rückgabe der Beteiligung ist die strategische Konzentration des SVG Verlages auf den Kern des Markenportfolios. „Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und wünschen den Gesellschaftern Erfolg für die Zukunft“, so SVG-Geschäftsführer Thomas Ulrich.