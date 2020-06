TW steckt den Plan für 2021 ab

Einer der Höhepunkte auf den Jollenbahnen im kommenden Jahr steht schon lange fest. Die Laser 4.7 werden in 2021 ihre Europameisterschaft vor Travemünde austragen. Rund 350 Nachwuchssegler werden dann mit einem großen Tross auf dem Priwall erwartet, so dass das Areal stark ausgelastet sein wird. „Die Klassenvereinigung hat bestätigt, dass die EM in 2021 in Travemünde stattfinden wird – unabhängig davon, was in diesem Jahr mit der Europameisterschaft passiert. Wir müssen sehen, was dann auf dem Priwall und im Passathafen noch möglich ist. Denn mit den Lasern erwarten wir auch 50 bis 60 Motorboote, die viel Platz in Anspruch nehmen werden“, berichtet Kath.

Auch auf dem Grünstrand wird einiges los sein, denn die RS-Klassen haben einen Großteil ihrer in diesem Jahr zur TW geplanten Meisterschaften in das kommende Jahr verschoben. So stehen die Weltmeisterschaften der RS Feva und die Junioren-WM der RS Aero Youth nun für 2021 auf dem Plan.