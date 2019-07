Unter Deck der Najad 450 cc

Unter Deck ist es auf der Najad 450 dank eines cremefarbenen Himmels und der Rumpffenster trotz der vorherrschenden Holzfronten schön hell. Die Aufteilung ist klassisch: An Backbord die Pantry mit Durchgang zur Achterkabine mit separater Nasszelle, an Steuerbord die Navigations- und Technikecke. In der Mitte der Salon mit L-Bank an Backbord. Davor der Durchgang zum Vorschiff mit Nasszelle an backbord und Kleiderschrank an steuerbord und schließlich die Vorschiffskabine.

Wie es sich für eine Yacht dieser Größe gehört, findet die Crew hier überall Stehhöhe von mindestens 1,89 Meter in der Achterkabine bis hin zu 2,06 Meter in der Pantry – dank Stufe. Hier müssen potenzielle Eigner allerdings aufpassen, denn im Durchgang zur Achterkabine sitzt in 1,84 Meter Höhe die Kante zwischen Cockpitbank und Süll. Größere Köche könnten sich hier den Kopf stoßen. Aber die Kante ist gepolstert. Ansonsten lässt die Pantry mit Haltegriff vor dem Herd kaum einen Wunsch offen.