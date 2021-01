Videoberatung im Lockdown

Ausschlüsse, Obliegenheiten, Zusatzdeckungen und Feste Taxe – Im Versicherungsjargon kann es schon einmal unübersichtlich werden. Pantaenius, Europas führender Vermittler von Boots- und Yachtversicherungen, setzt im anhaltenden Lockdown deshalb ab sofort auf zusätzliche Beratungsangebote per Videochat. Martin Baum, Geschäftsführer von Pantaenius erklärt: „Zum Thema Bootsversicherung gibt es unzählige Fragen, die sich am besten von Angesicht zu Angesicht klären lassen. Deshalb bieten wir auch Messen und Veranstaltungen rund um den Globus persönliche Beratung von Wassersportlern für Wassersportler an. Das macht für uns den Unterschied und gehört zu unserem Markenversprechen, denn Bootseigner erkennen schnell, ob Sie es mit Gleichgesinnten oder Versicherungsvertretern zu tun haben. Wann sich die nächste Gelegenheit für einen Austausch vor Ort bietet, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit nutzen wir deshalb alternative Wege.“

Beratung von Angesicht zu Angesicht – So startete Pantaenius in die boot 2020. Foto: Pantaenius

Die Videosprechstunde bei der Pantaenius-Crew lässt sich mit wenigen Klicks reservieren und kann ohne den Download zusätzlicher Software erfolgen. Angesprochen werden mit dem Angebot Bestandskunden, genauso wie Neueinsteiger oder andere Bootseigner, die für die kommende Saison nach dem passenden Versicherungsschutz suchen. Eigner mit einem offenen Angebot von Pantaenius können dies bei der Buchung angeben.