Vier Segler in der Mündung der Oste gerettet

Die Besatzung einer Segelyacht meldete gegen 13.30 Uhr über Funk eine gekenterte Jolle und vier Personen im Wasser auf der Oste.

Umgehend wurde der Seenotrettungskreuzer ANNELIESE KRAMER der Station Cuxhaven alarmiert sowie die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus an der Oste. Auf der Elbe befand sich zu diesem Zeitpunkt die „Neuwerk“, die sofort ihre Unterstützung anbot und ihr Beiboot aussetzte. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich die vier Segler im Flachwasserbereich an der Jolle fest. Es gelang zunächst, die vier in das offene Boot zu übernehmen.