Vom Tor zur Welt und dem SchlÃ¼ssel dazu

Hochseeseglerabend im Rathaus zu Bremen: Traditionelle „Ansgarkette“ geht in diesem Jahr von der Weser an die Elbe

Whrend beim Kongress des Weltseglerverbandes (world sailing) auf Bermuda bei 24 Grad die Sonne strahlte, ergossen sich ergiebige Novemberschauer über Bremen – stimmiger Rahmen für einen ungemütlichen Tag für die (Wasser-)Sportler von der Weser. Erst musste Werder Bremen in der Fußballbundesliga zuhause in der 90. Minute das 2:2 gegen Freiburg einstecken, und dann mussten am Abend im Rathaus zu Bremen die Seesegler der Stadt das 2:3 im Kampf um die „Ansgarkette“ gegen Hamburg hinnehmen. Doch der Reihe nach. 350 Gäste lauschten den Vorträgen und applaudierten den Preisträgern. Jan Helms moderierte die Preisübergabe. Foto: SKWB Einmal im Jahr ruft Bremen die Hochseesegler der Republik an die Weser, und die folgten der Einladung auch in diesem Jahr gewohnt zahlreich, um den traditionellen Hochseeseglerabend im altehrwürdigen Rathaus zu Bremen zu feiern und ihre Besten zu ehren. Rund 350 Hochseesegler sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Sport und Verwaltung konnte die Segelkameradschaft „Das Wappen von Bremen“ (SKWB) zu ihrem mittlerweile 83. Hochseeseglerabend begrüßen – auch wenn der Kongress des Weltseglerverbandes World Sailing auf Bermuda und die Trans Ocean Jahreshauptversammlung in Cuxhaven einige Löcher in die Reihen riss. Dabei zeigte sich die Veranstaltung 2019 deutlich jünger und weiblicher als in den Vorjahren. Zwei Referentinnen, drei 17-Jährige sowie die beiden 90-Jährigen Uwe Schulte (67 Jahre SKWB-Mitglied) und Felix Scheder-Beschin (41 Jahre Mitglied/Hamburgischer Verein Seefahrt) bildeten dabei das gesamte Spektrum der Gästeschar ab.

Die Sieger auf einen Blick mit dem SKWB-Vorsitzenden Michael Rapp (links). Foto: SKWB Unmittelbar nach dem Ende der aktiven Segelsaison ist dieser Abend alljährlich das herausragende Treffen der deutschen Hochseesegler-Szene, bei dem die besten Leistungen im Offshore-Segeln während der zurückliegenden Saison mit renommierten Preisen ausgezeichnet werden. Und auch die 83. Auflage der Traditionsveranstaltung bot neben den Preisverleihungen interessante Vorträge und beeindruckende Filme und Bilder, die das Hochseesegeln aus neuen Perspektiven beleuchteten.

Frei nach dem Shakespeare-Zitat „We must take the current when it serves“ (Wir müssen, wenn der Strom uns dient, ihn nutzen) berichteten Dr. Henrike Thomssen (SKWB) und Katrina Westphal (Hamburgischer Verein Seefahrt) von beeindruckenden Reisen – zum einen auf den Spuren der zweiten deutschen Grönlandexpedition von 1869, zum anderen beim Fastnet Race 2019, 40 Jahre nach dem Schicksalsrennen von 1979. Nach der seemännischen Einstimmung auf den Abend wanderte die Gästeschar in die historische Obere Halle des Rathauses. Dabei wurde die halbe Stunde des Ortswechsels intensiv fürs Netzwerken genutzt. DSV-Vizepräsident Clemens Fackeldey, DSV-Generalsekretär Dr. Germar Brockmeyer, DBSV-Präsident Torsten Conradi, Dietmar Reeh (Präsident des Bayerischen Seglerverbandes), HSC-Kommodore Harald Baum (Pantaenius), Birgit Bergmann (Abgeordnete Bremische Bürgerschaft), Behrend Beilken (dreimaliger Admiral’s Cup-Sieger), Peter Kohlhoff (Eigner Kohlhoff GmbH), Jörg Müller-Arnecke (Geschäftsführer „sailskin“, Tochterfirma von Beilken), Morten Nickel („Sportsfreund“), Uwe Wenzel (Wettfahrtleiter), Jürgen Klinghardt (RVS-Schatzmeister), Martina Georgus (Daniel Georgus), Kai Wendt (Pantera), Jochen Orgelmann (langjähriger Vorsitzender und Vorgänger von Michael Rapp), Ole Pietschke (Pantaenius), Christian Teichmann (2. Vorsitzender Deutscher Touring Yacht Club), Matthias Claussen (DGzRS-Vorstand), Nikolaus Stadeler (DGzRS-Geschäftsführer), Klaus Steinkamp (Schatzmeister des Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen), Henning Rocholl (ehemaliger NRV-Geschäftsführer und Organisator des Transatlantik-Rennens DCNAC) und Tobias König (NRV-Präsident) erfuhren dann, dass die Bremer Bürgermeisterin Dr. Maike Schaefer eine begeisterte Seglerin ist. Mit launigen Worten überbrachte die Ostseeseglerin die Grußworte der Freien Hansestadt Bremen.