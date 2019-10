Von UKW bis GSM und WIFI: Kommunikations-Elektronik auf der Hamburg Boat Show

Auf der Hamburg Boat Show 2019 präsentieren die Aussteller vom 23. bis 27. Oktober ein breites Spektrum an Hard- und Software für die Kommunikation auf See

UKW-Funk auf küstennahen Revieren sowie Satellitenverbindungen auf Langfahrt sind aus Sicherheitsgründen nach wie vor unverzichtbar. Auch auf der Hamburg Boat Show gehören die klassischen Systeme deshalb zum breiten Angebotsspektrum in Sachen Kommunikationselektronik. „Ohne weltumspannende Mobilfunkabdeckung bleiben die klassischen Seefunksysteme alternativlos“, so Björn Christen, Key Account Manager von Raymarine aus Hamburg. Allein der sicherheitstechnische Aspekt, mit einem einzigen Funkspruch alle in der Nähe befindlichen Schiffe zu erreichen, mache den herkömmlichen Sprechfunk absolut unverzichtbar, auch wenn parallel dazu zum Empfang von Wetterdaten auf GSM-basierte Dienste zurückgegriffen wird. Jens Ellermann von Bukh Bremen ergänzt die Kommunikation mit Schleusenwärtern und Hafenmeistern sowie mit der Wasserschutzpolizei, die üblicherweise per UKW zu erreichen seien, von Seenotrettern ganz zu schweigen. Und auch beim Wettkampfsport greife die Regattaleitung aus gutem Grund für offizielle Durchsagen an alle Wettfahrtteilnehmer auf UKW-Sprechfunk zurück. Allerdings ist für die Bedienung ein amtliches Sprechfunkzeugnis erforderlich, für das viele Sportbootschulen Lehrgänge mit anschließender Prüfung anbieten.

Was für die Kommunikation gilt, scheint für die Navigation nicht anders. „Smartphones und Tablets eignen sich als Zusatzgeräte zu nautischen Navigationsinstrumenten, können diese aber nicht wirklich ersetzen“, sagt Niko Reisch von der Firma nordwest-funk aus Emden, „die Verknüpfung mit den üblichen (Daten-)Gebern an Bord ist umständlich. Außerdem seien handelsübliche Handys weder sonnenlichttauglich noch wasserdicht. Für den Einsatz an Deck fehle Robustheit aber auch Akkulaufzeit.“ Zur Routenplanung unter Deck im Sitzen am trockenen Kartentisch mit Steckdose hingegen seien viele nützliche Apps fürs Tablet auf dem Markt. Dort diene es auch als Zweitanzeige für den Navigator. „Auf die Flybridge oder ins Cockpit gehört ein Seekartenplotter, bei dem alle Instrumentendaten sowie Autopilot, Radar und AIS auflaufen“, bekräftigt Reisch. So ein Gerät habe auch speziell belegte Tasten zur Eingabe von Wegpunkten und Sonderfunktionen wie Mann über Bord (MOB). Während ein integrierter GPS-Empfänger zur eigenen Positionsbestimmung Standard sei, böten viele Hersteller neben einer WIFI-Schnittstelle inzwischen auch Apps (z. B. zur Wettervorhersage) an.