Wachwechsel beim DHH

Nach 22 Jahren hat der Deutscher Hochseesportverband Hansa (DHH) eine neue Geschäftsführung. Der Verein mit Geschäftssitz in Hamburg und Standorten in Glücksburg an der Flensburger Förde sowie Prien am Chiemsee hat mit Wirkung vom 1. März Hans-Christian Bentzin zum Geschäftsführer berufen.