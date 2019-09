Wahl zu den Seglern des Monats August

Die deutschen Big Boats setzten im August die Big Points. Mit Trophäen von Welt- und Europameisterschaft kehrten die Teams in die Heimat zurück. Zur Europameisterschaft der ORC-Yachten in Schweden räumten die deutschen Crews gleich alle Medaillen in der Gruppe B ab – mit der „Sportsfreund“ an der Spitze. Top auf der Liste war auch die „Platoon“. Die TP52 von Harm Müller-Spreer gewann die WM vor Mallorca in einem knappen Finish. Aber auch die Olympia-Aspiranten machen Hoffnung. Beim Worldcup vor Enoshima hatten die 49er schon die Hand an der Goldmedaille. Nur knapp geschlagen mussten sich Tim Fischer/Fabian Graf schließlich mit Bronze begnügen. Diese drei Crews stehen für August auf der Liste für die Wahl zu den Seglern des Monats. Der Publikumsentscheid ist auf Sail24.com freigeschaltet vom 16. bis 23. September. Tim Fischer/Fabian Graf (Worldcup-Bronze im 49er):

Im vergangenen Jahr gewann das Duo aus Hamburg und Berlin bei der Weltmeisterschaft überraschend die Bronzemedaille. Seitdem ist klar, dass die junge Mannschaft zur Weltspitze und zu den Teams gehört, die für Deutschland um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in 2020 mitspielen. Diesen Status haben die Beiden nun mit einer erneuten Bronzemedaille untermauert. Beim Worldcup vor Enoshima, dem künftigen Olympia-Revier, gingen Fischer/Graf als Führende in das Finale. Das Gold wäre ihnen wohl nicht zu nehmen gewesen, wenn sie nicht gekentert wären. Als Letzte des Medal Race konnten sie sich dennoch über den dritten Platz beim Worldcup freuen. Foto: Sailing Energy Axel Seehafer und die Crew der „Sportsfreund“ (Europameister ORC, Gruppe B):