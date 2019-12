Wahl zum Segler des Jahres: Monatssieger August 2019

Die Crew der “Sportsfreund” wurde nach dem Gewinn der ORC-WM auch zu den Seglern des Monats August gewählt. Foto: segel-bilder.de

Die „Sportsfreunde“ waren bei der EM in Schweden in der Gruppe B eine Klasse für sich, wie die Konkurrenz neidvoll anerkannte. Gerade auf den Kurzwettfahrten spielte die Mannschaft ihre Leistungsfähigkeit aus und segelte in einem deutschen Trio auf dem Podium zum Titel. Es war die Krönung einer starken Saison der „Sportsfreund“, die nach dem Wiedereinstieg in das Regattageschehen zu dieser Saison bei den Regatten zur Maior und Kieler Woche schon gewonnen hatte und sich dann zur EM ihren Titeltraum erfüllte.

Wie es in der kommenden Saison weitergeht, steht noch nicht fest, da die internationalen Höhepunkte wie WM (vor Newport/USA) und EM (vor Capri/Italien) weit entfernt ausgetragen werden. Doch mittelfristig peilt die „Sportsfreund“ weitere Erfolge an. Der große Wurf bei der WM steht noch aus.