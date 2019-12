Wahl zum Segler des Jahres: Monatssieger Juli 2019

Bei der Wahl zum Segler des Monats Juli lieferte sich der Contender-Weltmeister ein Duell mit Silas Mühle, dem starken Nachwuchs-Akteur im Nacra 15 und Nacra 17. Am Ende setzte sich die Billerbeck-Fangemeinde durch.

In Frankreich landete Max Billerbeck mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft den ganz großen Coup. Foto: Axel Dachet

Mit einer überzeugenden Konstanz bei der WM in Quiberon/Frankreich hat sich Max Billerbeck das WM-Gold der Contender geschnappt. Ein Erfolg, auf den die deutsche Contender-Gemeinde 14 Jahre hatte warten müssen, nachdem Jan van der Bank 2005 vor Travemünde Weltmeister geworden war. Entsprechend wurde der WM-Titel in der Gemeinschaft gefeiert. Und auch bei der Wahl zum Segler des Monats zeigte sich die Begeisterung für Billerbeck. Über die sozialen Medien animiert, stimmte die Fan-Gemeinde für den Mann von der Elbe. Für Billerbeck reiht sich die WM und die gewonnen Abstimmung auf Sail24 ein in eine Reihe von starken Ergebnissen. Als Deutscher Meister und Zweiter der Kieler Woche hatte er seine Beständigkeit in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt.