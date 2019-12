Wahl zum Segler des Jahres: Monatssieger November 2019

Morten Bogacki segelte ein starkes Mini Transat und wurde dafür zum Segler des Monats Novemver gewählt. Foto: Breschi/Mini Transat

Die Endphase eines Rennens scheint ganz nach dem Geschmack von Morten Bogacki zu sein. Erst spät startete der Arzt aus Kiel seine Kampagne für das Mini Transat 2019, dann segelte er aber souverän die nötigen Meilen für die Qualifikation auf den Regatten und dem Langstreckentörn ein. Die Vorbereitung zwischen den Arbeitsblöcken in der Klinik war dennoch knapp bemessen. Aber zum Start in Frankreich war der ehemalige 505er-Juniorenweltmeister hoffnungsfroh, gut vorbereitet in das Rennen starten zu können.

Dann aber machte ihm auf der ersten Etappe von Frankreich nach Gran Canaria die Technik einen Strich durch die Rechnung. In guter Position liegend setzte der Autopilot aus, auch die Ersatz-Steueranlage wollte nicht arbeiten. Nur mit viel Willen und fünf Tagen fast ohne Schlaf erreichte Bogacki den Etappenort. Dort brachte er den Mini „Lilienthal“ des Offshore Team Germany wieder in Fahrt, startete in die zweite Etappe und lieferte nach einigen Sonnenschüssen und leichten Problemen zum Auftakt der Atlantiküberquerung nach Le Marin/Martinique in der Endphase eine Meisterleistung ab. In der schwächer werdenden Passatbrise fand der einzige Deutsche im Feld den besten Kurs, schob sich an vielen Konkurrenten noch vorbei und kletterte nicht nur in der Etappen-, sondern auch der Gesamtwertung noch auf Platz drei.