Wahl zum Segler des Jahres: Monatssieger September 2019

Bei der Wahl zum Segler des Monats September haben die erfolgreichen Jollensegler die Offshore-Akteure weit in ihrem Kielwasser zurückgelassen. Souverän setzte sich die Europameister Frieder Billerbeck/Julius Raithel gegen die Konkurrenz bei der Publikumswahl auf Sail24.com durch.

Billerbeck/Raithel führten bei der Europameisterschaft in der Türkei eine breite deutsche Flotte an der Spitze der Wertung an. Schließlich war das Podium der EM ganz in Schwarz-Rot-Gold gehüllt – mit dem Team von der Elbe ganz oben auf dem Podest. Auch auf der Wahl zu den Seglern des Monats konnten sie sich mit diesem Erfolg durchsetzen. Eine überwältigende Mehrheit von fast 85 Prozent gab ihre Stimme den Piraten.

Die Wahl zum Segler des Jahres wird ausgerichtet vom SVG-Verlag in Kooperation mit dem Deutschen Segler-Verband und der boot Düsseldorf sowie unterstützt von Wempe, Garmin und Pantaenius.

Hinter den erfolgreichen Piraten reihten sich die Brüder Jörn und Bodo Borowski (Rostock) bei der Wahl ein. Sie hatten ihr Revival in der FD-Klasse mit dem Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft auf dem Plattensee in Ungarn gekrönt. Auch in der Sail24-Wahl landeten sie damit auf dem zweiten Platz mit 14 Prozent der Stimmen.

Abgeschlagen waren die Seesegler. Bei der Kultregatta Silverrudder in Dänemark gab es gleich zwei deutsche Sieger in den verschiedenen Klassen bei der Solo-Umrundung der Insel Fünen. Hans Genthe und Mathias Müller von Blumencron gewannen in ihren Gruppen. Bei der Abstimmung wurden diese Leistungen aber deutlich weniger honoriert als die Jollenerfolge.