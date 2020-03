Wahl zum Segler des Monats Februar

Mit dem Kauf einer TP52 segelt die „Outsider“ von Tilmar Hansen auf Erfolgskurs. Im vergangenen Jahr segelte sie beim Fastnet Race auf Platz vier, jetzt schaffte sie nicht nur den Sprung auf das Podium bei einer Regatta über den klassischen 600-Meilen-Kurs, sondern zwang gleich die gesamte Konkurrenz in die Knie. Der Sieg bei den Caribbean 600 nach berechneter Zeit kam unmittelbar, nachdem die Crew in Hamburg mit dem German Offshore Award 2019 ausgezeichnet worden war. (Foto: Tim Wright/RORC)

Philipp Buhl (WM-Gold im Laser):

Auf eine Goldmedaille in einer olympischen Disziplin hat der DSV 20 Jahre warten müssen. 2000 gelang das Roland Gäbler/Rene Schwall in Vorbereitung auf Olympia von Sydney. Jetzt präsentierte sich Philipp Buhl in herausragender Form: Vor Melbourne dominierte der Allgäuer das Feld, gewann in der Laser-Geschichte erstmals Gold für Deutschland und nährt damit die Hoffnung, dass im Sommer vor Enoshima ebenfalls Großes möglich ist. Gutes Omen: Gäbler/Schwall gewannen 2000 Bronze im Tornado. (Foto: Jon West)