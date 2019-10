Wahl zum Segler des Monats September

Nachdem sie vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft bereits auf den Silberrang gesegelt sind, gelang dem Elbe-Team Billerbeck/Raithel nun der ganz große Coup. In der Türkei setzten sich in einem Feld durch, das von den deutschen Startern dominiert wurde. Foto: Sedat Yilmaz

Jörn und Bodo Borowski (Vize-Europameister im Flying Dutchman)

Die ehemalige FD-Klasse wird seit Jahren von den ungarischen Dauerweltmeistern dominiert. Das war auch in diesem Jahr so. Doch bei der EM auf dem Plattensee schoben sich auch die Brüder Jörn und Bodo Borowski in den Fokus und sicherten sich die Silbermedaille. Foto: Cserta Garbo