Wahl zum Segler/in des Monats Oktober

Die Wahl zum/r Segler/in des Monats Oktober ist geprägt von einer großen Bandbreite an sportlichen Leistungen: Zur Wahl stehen jugendliche Aufsteiger, meisterliche Liga-Segler, überraschende Weltmeister und ein hartnäckiger Solo-Segler. Die Publikumswahl ist auf Sail24.com öffentlich vom 18. bis 25. November.

VSaW Berlin (Meister der Segel-Bundesliga): Seit der Gründung der Segel-Bundesliga gehört der VSaW zu den Top-Mannschaften. Der Sprung an die Spitze blieb den Hauptstädtern indes verwehrt. In den vergangenen sechs Jahren waren entweder der DTYC (zwei Titel) oder der NRV Hamburg (vier Titel) zu stark. Diesmal klappte es für den VSaW: Mit den Steuerleuten Jasper Wagner und Tim Elsner im Wechsel segelten die Berliner in einer eigenen Liga. (Foto: Lars Wehrmann)

Morten Bogacki (Mini Transat-Segler): Die Leistung von Morten Bogacki auf der ersten Etappe des Mini Transat ist wohl nur für die wenigsten zu fassen. Mitten auf dem Atlantik versagten dem 33-Jährigen gleich beide Autopiloten den Dienst. In einer unglaublichen Energieleistung schaffte es Bogacki dennoch ins Etappenziel – mit fünf Tagen fast unentwegter Arbeit an der Pinne, fast ohne eine echte Schlafpause. Am Ende war es Rang elf unter 22 Startern. (Foto: Breschi)