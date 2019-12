Wahl zur Seglerin des Jahres: Monatssiegerin Januar 2019

Jugend weist die Erfahrung im Januar in die Schranken: Die 16-jährige Tornado-Seglerin Estela Jentsch, die bei der WM in Neuseeland im Januar 2019 mit ihrem australischen Partner Daniel Brown Bronze gewonnen hatte, setzte sich bei der Online-Wahl von sail24.com zur Wahl des/der Segler/in Januar gegen die erfahrene Konkurrenz durch. Die 505er-Asse Wolfgang Hunger/Holger Jess (505er) sowie Drachen-Segler Klaus Diederich, die ebenfalls auf der anderen Seite der Erdkugel ihre WM segelten, mussten sich hinter der Seglerin vom SC Füssen Forggensee einreihen.

Mit ihrem australischen Partner segelte Estela Jentsch zu WM-Bronze. Foto: Suellen Davies

Bereits bei der zweiten Weltmeisterschaft in Folge hatte das Jugend-Team Jentsch/Brown den erfahrenen Tornado-Teams das Fürchten gelehrt. Im vergangenen Jahr gewann die deutsch-australische Kombination Bronze und siegte in der Mixed- und die Jugend-Kategorie. In diesem Jahr wiederholten die beiden das Kunststück und ließen dabei auch so erfahrene Tornado-Asse wie den Neuseeländer Rex Sellars, den Olympiasieger von Los Angeles 1984, hinter sich.