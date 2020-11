Wahlkampf in Bayern

Doch einen großen analogen Andrang wird es nicht geben, denn die BSV-Mitgliederversammlung wird am 27. November den Umständen entsprechend digital durchgeführt. Vereine, die nicht selbst daran teilnehmen können, haben bis Donnerstag, 26. November, die Möglichkeit, ihre Stimmen per Briefwahl einzureichen.

Das wäre zu normalen Zeiten so am Freitag beim Bayerischen Seglerverband, dem rund 31.000 Mitglieder in zirka 200 Vereinen angehören. Auf der einen Seite steht der zur Wiederwahl antretende Dietmar Reeh (Deutscher Touring Yacht-Club), auf der anderen die Gegenkandidatin Sibylle Merk (Bayerischer Yacht-Club/Segelclub Füssen Forggensee).

Der ehemalige DSV-Vizepräsident Reeh tritt mit einem erfahrenen Team an, dem unter anderem Christian Spöhrer (Bayerischer Yacht-Club) angehört, der maßgeblich am erfolgreichen BSV-Auftritt auf der fr.ee. im März in München mitgewirkt hat. Mit an Bord ist auch Jürgen Jensch (SC Füssen Forggensee), erfolgreicher Tornadosegler und jetziger KV-Chef, sowie weitere Mitstreiter*innen.

Im Team von Sybille Merk, die unter ihrem Mädchennamen Powarzynski in der Europe (Olympia-Sechste 1996) und im Laser Radial erfolgreich war, sind Markus Reger, erfolgreicher Leistungssegler und ehemaliges Mitglied des Nationalkaders, sowie Günther Schlegel (Yacht-Club Nürnberg).