Jetzt abstimmen! Wer wird Segler/in des Jahres?

Herausragende Leistungen haben deutsche Segler/innen in den vergangenen Monaten reichlich abgeliefert – ob auf globaler oder kontinentaler Ebene. Welt- und Europameister brachten ihre Goldmedaillen nach Deutschland, Schwarz-Rot-Gold schmückte die Siegerehrungen internationaler Großereignisse. Aus diesen Erfolgen haben die User von sail24.com im vergangenen Jahr jeweils den/die Segler/in des Monats gekürt. Nicht nur der rein sportliche Erfolg gab bei den Publikumswahlen jeweils den Ausschlag, vielmehr war auch das Auftreten der Sportler, die Sympathiewerte und die Mobilisierung der Fans entscheidend. Eine bunte Reihe von Athleten/innen ist so entstanden, die nun zur Wahl zum/zur Segler/in des Jahres ausgestellt sind. Hochsee-Segler, Welt- und Europameister auf Kats, Skiffs und Jollen sowie Nachwuchs-Asse wurden so von den jeweiligen Fangemeinden auf den Monats-Schild gehoben.

Die Publikumswahl zum/zur Segler/in des Jahres wird ausgerichtet vom SVG-Verlag über die beiden Portale sail24.com und segelreporter.com in Kooperation mit dem Deutschen Segler-Verband und der boot in Düsseldorf, wo der/die Sieger/in am 25. Januar (16.30 Uhr) feierlich auf der Bühne des Sailing Centers in der Halle 15 gekürt werden wird. Die Partner Wempe und Garmin stellen hochwertige Preise für die drei Bestplatzierten der Wahl. Als weiterer Förderer unterstützt Pantaenius die Wahl.