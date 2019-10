Winterhausmesse bei Gründl Bootsimport

Unter den mehr als 80 Ausstellungsbooten auf dem Firmengelände von Gründl Bootsimport sticht die luxuriöse 42 Fuß-Yacht Prestige 420 Flybridge hervor. Diese geräumige, helle, komfortable und leistungsfähige Yacht wird exklusiv von Gründl Bootsimport zum ersten Mal in Deutschland präsentiert. Ein weiteres Highlight ist die neue Jeanneau Merry Fisher 38 Fly, die neue Maßstäbe in puncto Wohlbefinden als ein Cruiser par excellence setzt. Als dritte Neuheit rundet die Merry Fisher 695 Série 2 mit ihrem echten Weekenderfeeling die Präsentation neuer 2020er Modelle ab. Hervorzuheben ist außerdem der Cap Camarat 10.5 Walk Around, der in einer Gründl-Edition präsentiert wird und mit seinem exklusiven Design überzeugt.

Bei den Segelyachten steht die Jeanneau Sun Fast 3300 im Fokus, die Gründl Bootsimport als einziger Händler in Deutschland zum sofortigen Kauf anbieten kann. Nach der Deutschlandpremiere auf der Interboot in Friedrichshafen ist diese Rennyacht ausschließlich bei Gründl Bootsimport zu sehen. Das Interesse an dieser leistungsfähigen Yacht ist so groß, dass ein eintägiges Probesegeln inzwischen auf mehrere Tage ausgedehnt wurde. Neben den beiden Familienseglern Jeanneau Sun Odyssey 410 und 440 zeigt Gründl Bootsimport die Segelyachten Storm 22 und Storm 26 einem großen Publikum. Storm Yachten überzeugen mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.