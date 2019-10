World Sailing entscheidet über die eigene Zukunft

Zu den Delegierten gehören Segler aus den unterschiedlichen Bereichen des Sports, Veranstalter, nationale Mitgliedsbehörden (MNAs), Klassenverbände, Bootshersteller und Komiteemitglieder. Die Entscheidungen wirken sich sowohl auf den Spitzensport als auch bis hinunter zur Basisi aus. Vier Kommissionen, zehn Unterausschüsse und zehn Komitees werden im Laufe der Woche Themen erörtern. 189 Anträge auf eine Änderung von Vorschriften, Richtlinien und Regeln von World Sailing sind eingereicht worden. Die Fachausschüsse werden diese Anträge erörtern und dem World Sailing Council, dem Hauptentscheidungsgremium von World Sailing, ihre Empfehlungen und Meinungen zur Abstimmung vorlegen. Das Council tritt am 1. und 2. November zusammen. Die Beschlüsse über die Zustimmung, Ablehnung oder Aufschiebung der Anträge werden auf der Hauptversammlung am 3. November ratifiziert.

Der Vorschlag für die Zukunftsgrundlagen von World Sailing wurde im Mai 2019 veröffentlicht. Seitdem wurde auf verschiedenen Ebenen des Weltverbandes darüber diskutiert. In einer Online-Umfrage und Korrespondenzen sowie Diskussionen wurde Input eingeholt. Als Reaktion auf das Feedback wurden mehrere Änderungen vorgenommen, die in einem überarbeiteten Konzept mündeten. Die Reform der Verbandsführung wird in der Jahreskonferenz weiter diskutiert. Die Abstimmung zu dem überarbeiteten Entwurf erfolgt am 3. November.

Eine wichtige Entscheidung mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris soll in der Windsurf-Disziplin fallen. Vom 29. September bis 3. Oktober veranstaltete World Sailing die Trials, um die fünf Anwärter als Equipment für Marseille zu testen. Nach sieben Bewerbungen gingen fünf Boards in den Praxistest (RS:X, Glide, iFoil, Formula Foil und Windfoil 1). Nach dem Testsurfen übergab die Bewertungsgruppe einen Bericht an World Sailing. Danach wird das Starboard iFoil als Equipment für 2024 favorisiert. Das Ausrüstungskomitee wird die Empfehlung überprüfen und dann dem World Sailing Council eine Empfehlung unterbreiten, der über die Ausrüstung entscheidet.