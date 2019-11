X-Yachts erwirbt HOC Yachts

“Es war ein langer und gut durchdachter Prozess, und mit der Übernahme von HOC Yachts glauben wir, unserem Kernbereich sehr nahe gekommen zu sein; es ist unsere klare Überzeugung, dass die Integration von HOC in die Entwicklungs- und Designlinien von X-Yachts ein überschaubarer Prozess sein wird und in Reichweite liegt“, so X-Yachts Chairman Ib Kunøe.

Das Design und die Hydrodynamik der Rümpfe der ersten beiden Modelle der Linie, der Explorer und der Cruiser basieren auf dem innovativen schwedischen Petstep-Hull. Sie zeichnen sich durch ein modernes und doch zeitloses Design mit exzellenten Fahreigenschaften, hoher Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, sehr guter Effizienz, einem voll vernetzten smarten Bedienkonzept, sowie hochmoderner Navigations- und Steuerungssystemen, die in Zusammenarbeit mit dem Elektronikhersteller Navico (Simrad, B&G, Lowrance) entwickelt wurde und ebenfalls die Möglichkeiten von Connectivity und smarter Bedienung nutzt.