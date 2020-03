Yachtfestival im Juni soll stattfinden

Noch sind es 80 Tage bis zum Hamburg ancora Yachtfestival. Natürlich fragen sich im Moment viele Menschen, ob die Bootsmessen und andere Segel-Veranstaltungen im Sommer aufgrund der Coronavirus-Pandemie stattfinden können. In einem Statement vom 16.3.2020 haben die Organisatoren der Veranstaltung in der ancora Marina in Neustadt in Holstein nun erklärt, dass ” aktuell kein Anlass zur Einschränkung des Messebetriebes des Hamburg ancora Yachtfestivals vom 5. bis 7. Juni 2020″ bestehe.

An den Steganlagen der ancora Marina sollen rund 220 Boote und Yachten in Augenschein genommen werden können. An Land und auf dem Wasser wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Besucher. Dazu gibt es die Gelegenheit, in 100 Pagoden, maritime Ausrüstung und Zubehör zu testen und zu erwerben. Viele Mitmach- und Informationsangebote sind perfekt zugeschnitten auf alle Yachtsport-Enthusiasten und die, die es werden wollen.