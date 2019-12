Zepter-Übergabe bei Aerö-Rund

Es ist inzwischen eine lange Tradition, dass sich die aktiven Yacht-Segler von der Kieler Förde und Umgebung zum Ausklang der Saison in den Räumen der SV Kiel treffen – um in Erinnerungen zu schwelgen, einen netten Abend zu genießen, aber auch zur Siegerehrung der Besten in Fördecup und Aerö-Rund-Rückregatta.