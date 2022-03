Eine Behauptung zu Beginn: Kein Boot ist je gestrandet, weil die Nationale am Abend nicht rechtzeitig eingeholt wurde und kein Boot lief je auf Grund, weil ein Skipper die Gastlandflagge im Ausland nicht setzte. Trotzdem oder gerade deswegen ist der Umgang mit Flaggen, Standern und Wimpeln immer wieder Teil von Diskussionen. Auf den ersten Blick scheint das Lager der Segler gespalten: Es gibt die einen, die sagen, Flaggenführung, wie sie Teil der nautischen Etikette ist und in Büchern wie der Seemannschaft gelehrt wird, ist eine veraltete Form, sich als Besser-Segler zu produzieren und nutzt niemandem etwas. Und es gibt die anderen, die meinen, durch den respektvollen Umgang mit Flaggen werde Seefahrtstradition bewahrt und gute Seemannschaft gezeigt. Beim genaueren Betrachten der gebräuchlichen Flaggenführung auf Sportbooten erkennt der Beobachter dann aber, dass es so manche Zwischenstufe gibt. Angefangen noch unter dem, was die geltende Rechtslage vorschreibt und sogar strafrechtlich relevant sein kann, bis zum Maximum dessen, was an Flaggenführung gemäß Etikette möglich ist.

Die Rechtslage

Den Grundrahmen stellt das Seerechtsübereinkommen von 1982 dar. Gemäß diesem internationalen Völkerrecht steht die Hohe See allen Staaten offen und garantiert unter anderem die Freiheit der Schifffahrt. Das Zeichen, das ein Schiff einem bestimmten Staat angehört, ist die Nationalflagge. Auf hoher See unterliegt das Schiff also der Jurisdiktion des sogenannten Flaggenstaates. Man könnte davon sprechen, dass das Schiff durch die Flagge eine Nationalität erhält. Für deutsche Schiffe ist die Nationalflagge die Bundesflagge in den Farben Schwarz-Rot-Gold, gemäß Artikel 22 des Grundgesetzes. Genauer beschrieben wird sie in der Anordnung über die deutschen Flaggen. Das deutsche Flaggenrechtsgesetz (Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe) geht sogar so weit, das Führen einer anderen als der Bundesflagge als Straftat zu werten und mit einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten zu bestrafen. Hierzu zählt übrigens auch das Setzen der Dienstflagge der Bundesrepublik Deutschland, also der Bundesflagge mit dem Bundesadler in der Mitte, was man gelegentlich sieht. Auch die Europa-Flagge mit eingeklinkter kleiner Bundesflagge ist nicht erlaubt. Das Flaggenrechtsgesetz fordert, beim Ein- und Auslaufen in einen Hafen die Bundesflagge zu zeigen. Wer dies nicht tut, handelt ordnungswidrig, was mit bis zu 5.000 Euro Geldbuße geahndet werden kann. Zusammengefasst bedeutet dies, nach geltendem deutschen Recht hat ein deutsches Boot die Bundesflagge zu führen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Eine Gastlandflagge, Clubstander oder gar Uhrzeiten für das Setzen und Einholen der Flaggen werden nicht erwähnt. Hier kommen wir also, mal abgesehen von Marine und Militär, bei denen Dienstvorschriften Derartiges regeln, in den Bereich der Tradition und Etikette.