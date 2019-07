Praktische Tipps zum Stauen

Notausrüstung muss immer greifbar sein Unabhängig vom Gewicht muss die Notausrüstung so gestaut werden, dass sie immer verfügbar ist. Das betrifft Seenotsignalmittel ebenso wie Rettungsinsel und Grab-Bag.

Werkzeug gehört über die Wasserlinie Die Bilge bietet sich zwar an, ist aber in den seltensten Fällen komplett trocken. Um Korrosion zu vermeiden, sollte Werkzeug daher über der Wasserlinie gelagert werden.

Verpackungen an Land lassen

Verpackungen kosten wertvollen Platz an Bord. Zudem zieht Karton Feuchtigkeit an und fördert Schimmelbildung ebenso wie Plastiktüten.

Verschließbare Dosen und Tüten

Für loses Gut wie Mehl, Müsli oder Pasta sind wiederverschließbare Dosen und Tüten ideal. Tüten lassen sich gut stauen. Eckige Dosen nutzen den Platz am besten aus.