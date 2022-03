Refit: Kleine Tipps mit großer Wirkung

Yachten im Refit-Alter stammen häufig aus einer Zeit, als der klassische Bootsbau noch als das Maß aller Dinge galt. Das heißt: vor allem viel dunkles Holz. Dazu kommt, dass Rumpffenster damals noch unüblicher oder viel kleiner waren als heute. Das Ergebnis: der typische Keller, von manchen als schiffig empfunden, von anderen als dunkel. Heute dagegen sehen manche Boote von innen aus wie eine Ikea-Küche. Wie findet man den goldenen Mittelweg? Wir haben ein paar Tipps zu dem Thema auf Lager.

Schotten

Die Schotten sind oft die größten Flächen unter Deck neben den Kojen und haben somit starken Einfluss auf die Raumwirkung. Die typischen matt lackierten Sperrholzschotten müssen nicht unbedingt so bleiben. Unter Umständen ist das Holz schon etwas angegriffen, so dass ohnehin eine Überarbeitung ansteht. Dann ist es eine gute Idee, sich am klassischen US-amerikanischen Stil zu orientieren, der viel mit hell lackierten Flächen und naturlackierten Rahmenhölzern arbeitet