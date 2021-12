Rettungswesten und –inseln jetzt zur Wartung geben

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“ – getreu dieses alten Sprichwortes rät der Fachverband Seenot-Rettungsmittel e.V. (FSR) dazu, bereits jetzt Rettungswesten und –inseln zur Wartung abzugeben beziehungsweise mit den Wartungsstationen Termine zu vereinbaren. „So kann der große Andrang und damit eventuelle Wartezeiten kurz vor Saisonbeginn verhindert werden“, sagte FSR-Vorsitzender Michael Dibowski. Auch die Einschränkungen der Pandemie und Lieferschwierigkeiten bei manchen Ersatzteilen sind gute Gründe, sich frühzeitig mit der Aufgabe zu beschäftigen.

Ob eine Rettungsweste zur Wartung ansteht, ist bei Produkten der FSR-Mitglieder an den Wartungsplaketten zu erkennen. Sie zeigen ähnlich wie eine TÜV-Plakette beim Auto den Zeitpunkt an, an dem eine Prüfung fällig ist.