VDWS führt SUP-Grundschein ein

SUP ist eine Sportart, die Massen begeistert. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Faszination des Stand Up Paddling ist nicht nur mit praktischen Aspekten zu begründen. Vielmehr resultiert sie aus einem gelungenen Mix aus Naturerleben, etwas für sich und seinen Körper tun sowie zusammen mit der ganzen Familie seine Freizeit verbringen zu können. Dabei sind der Vielfältigkeit des Sports keine Grenzen gesetzt. Man kann einfach nur Paddeln, ein effektives Workout betreiben, Yoga auf dem Board ausüben, an Rennen teil-nehmen, Mannschaftssport beim SUP-Polo erleben, in die Welle gehen, im Wildwasser fahren und vieles mehr. SUP ist mit den vorherrschenden “inflatables”, den aufblasbaren Brettern, eine höchst mobile Sportart, die von sportlichen oder weniger sportlichen Menschen gleichermaßen, mit einem Höchstmaß an Spaß, aktivem und naturorientiertem Erleben verbunden ist. Hinzu kommen die im Vergleich zu anderen Wasserfahrzeugen geringen Kosten und der Umstand, dass der Sport innerhalb kürzester Zeit durchzuführen ist.

Aus Sicht des VDWS (Verband Deutscher Wassersport Schulen), des internationalen Ausbildungsverbandes für Wassersport-Lehrer(innen), gibt es allerdings auch einige negative Nebenwirkungen. Fehlende Kenntnisse über Wetter, Strömung und Wind, über Sicherheit und Kleidung, über Ausweichregeln und Verbotszonen oder über Umwelt- und Naturschutz sorgen zunehmend für Diskussionen und Einschränkungen. Hier möchten die VDWS-Schulen gegen-steuern und aufklären.