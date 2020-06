Webinare zum Thema Blauwassersegeln

Naturgemäß beschäftigen sich Werften, die Blauwasseryachten bauen, besonders intensiv mit dem Thema Langfahrtsegeln. Die Grand Large Yachting Gruppe, in der sich die französischen Werften Allures, Garcia, Outremer und RM zusammengefunden haben, geht einen Schritt weiter. Sie veranstaltet Webinare, die sich explizit mit der Vorbereitung und Durchführung langer Segelreisen auseinandersetzen. Die einzelnen Sitzungen sind unterschiedlichen Teil-Bereichen gewidmet und werden von entsprechenden Experten begleitet. Gesprochen wird Englisch.

Am 11. Juni steht das Thema „Marine Weather and Routing“ unter der Leitung von Christian Dumard auf dem Programm.

Am 25. Juni geht es um „Preparing Your Boat for Blue Waters“ mit Pete Goss.