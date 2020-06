24-Stunden-Segeln wagt den Start

Die ersten Regatten in der Ostsee haben Mut gemacht. Jetzt starten weitere Veranstalter durch. In Heikendorf bzw. Mönkeberg an der Kieler Förde hat man sich jetzt entschieden, das traditionelle 24-Stunden-Segeln zu starten. Die Regatta vom 4. Juli (Start um 11 Uhr) bis zum 5. Juli wird bereits zum 46. Mal ausgetragen. Das Besondere: Die Teilnehmer folgen nicht einem festen Kurs, sondern betätigen sich im Meilensammeln in der Kieler Bucht um fest Seezeichen.