Champions League muss umplanen

Der zweite Qualifier wird bei seiner Neuansetzung wieder auf J/70-Booten gesegelt. Ursprünglich war erstmals in der SCL der Einsatz der Bootsklasse RS21 geplant, was jedoch nur durch eine Einbindung in die Travemünder Woche ermöglicht wurde.

Die terminliche Ansetzung dieses Qualifiers als auch die noch ausstehende Bekanntgabe des Alternativtermins für den bereits verschobenen ersten SCL-Qualifiers in Marienhamn, Finnland, erfolgen unter genauer Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und den ausrichtenden Clubs.