Dehler-KV will schnell wachsen

Nach dem Beginn der Serienfertigung der Dehler 30 one design war die Gründung einer Klassenvereinigung ein logischer Schritt bei der Schaffung der neuen Offshore Einheitsklasse. Rund 20 Mitglieder kamen bei der Auftaktveranstaltung zusammen. Als Vorsitzender wurde Uwe Barthel gewählt. Der erfahrene Jollen- und Offshore-Regattasegler verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von Klassenvereinigungen. Als Stellvertreter wurden Karl Dehler (technischer Obmann) und Felix Hauß (Sportwart) benannt. Weitere Funktionen wurden mit Andreas Deubel (Schatzmeister) und Oliver Denzer (Öffentlichkeitsarbeit) besetzt.

Ein Quintett führt die Klassenvereinigung der Dehler 30 one design. Foto: KV

„Wir wollen eine moderne Klasse werden, die offen für alle ist, schnell wächst und mit einem großen Feld auf sportlich hohem Niveau neue Akzente im Offshore Regattasport setzt“, sagt Felix Hauß. Zunächst ist der Einstieg in die nationale Regattaszene geplant, unter anderem die Teilnahme am Baltic 500, am Silverrudder und an der Kieler Woche. Ebenso schnell soll sich die Dehler 30 one design als internationale Klasse etablieren.