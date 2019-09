Der â€žDelphinâ€œ ist im Wasser

Das Emirates Team New Zealand (ETNZ) hat als erstes Team des 36. America's Cups seine Yacht getauft und zu Wasser gelassen. Die schwarz-rote Foiler-Yacht vom Typ AC75 wurde in der ETNZ-Teambase mitten im AC-Village von Auckland auf den Namen „Te Aihe“ („Delphin“) getauft.

Dies ist ein bedeutender Moment für das Team – nicht nur, weil es ein neues Boot ist, sondern auch, weil wir nach 2017 ein ganz neues Konzept entwickeln mussten. In der kurzen Zeit seit der Veröffentlichung des Konzepts im November 2017 ist eine großartige Leistung des Teams, dies in die Realität umgesetzt zu haben“, sagte Kevin Shoebridge, COO des Emirates Team New Zealand. Über 100.000 Stunden Entwicklungsarbeit der 65 Designer und Bootsbauer sollen in die Yacht geflossen sein, bis der Cupper entworfen und gebaut worden ist. Dafür wurde auch eigens eine ETNZ-Produktionsanlage in Auckland in einer leeren Fabrikhalle gebaut.

„Wir hatten seit dem Moment, in dem wir beschlossen haben, eine eigene Produktionsstätte zu errichten, Druck. Wir haben ein Team von 42 engagierten Leuten auf der Werft aufgebaut, die mit Hochdruck daran gearbeitet haben, dieses Boot aus der Halle zu schieben“, sagte Sean Regan, der den Aufbau der Werft geleitet hat. „Selbst für die erfahrensten Bootsbauer im Team war dies eine sehr einzigartige Konstruktion, da es sich um ein so hoch entwickeltes Boot handelt. Es ist ermutigend, dass für einige unserer jungen Bootsbauer der erste Bau auf einem Boot erfolgte, das in Bezug auf Konstruktion, Design und Leistung den neuesten Stand der Entwicklung aufweist.“ Der Leiter des ETNZ-Designteams, Dan Bernasconi, hatte zunächst die AC75-Klassenregeln mitentwickelt, bevor er sich auf das spezifische Design des neuseeländischen Bootes fokussierte: „Design und Konstruktion des AC75 stecken voller Innovationen – mehr als bei den AC50 auf Bermuda“, sagte Bernasconi. „Der AC75 ist ein völlig neues Konzept und hat in vielen Bereichen eine Menge Herausforderungen mit sich gebracht. Aber genau dafür wurde die Regel entwickelt, um die Entwicklung auf das Äußerste zu treiben. Wir waren in keinem Aspekt unseres Designs konservativ. Es wird nicht lange dauern, bis wir uns dem Design unseres zweiten Bootes widmen müssen, das wir schließlich im America’s Cup 2021 einsetzen werden. Deshalb müssen wir so viele unserer Ideen wie möglich in dieser Yacht testen.“