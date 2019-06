DSV unterstützt OTG

Nach ersten Testfahrten vor der südenglischen Küste ist der Imoca Open 60 des OTG inzwischen auf dem Überführungstörn nach Kiel zur Taufe am 21. Juni. Foto: OTG

Seit der Gründung der Kampagne vor rund zweieinhalb Jahren transportiert das Offshore Team Germany den Claim #madeingermany. Dabei geht es nicht nur darum, zukünftig deutscher Technik eine Präsentationsplattform zu bieten. Vielmehr soll auch deutschen Nachwuchsseglern aus dem olympischen Bereich die Tür zum professionellen Hochseesegeln geöffnet werden. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Offshore-Segeln in 2024 olympisch werden soll, rückt eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Offshore- und dem olympischen Segeln wieder in den Fokus.



Mit dem ehemaligen 470er-SeglerMorten Bogacki, der im September für das Offshore Team Germany das Mini Transat bestreiten wird, sowie dem ehemaligen Finn-Junioren-Weltmeister Phillip Kasüske und dem aktuellen 49er-WM-Dritten Fabian Graf werden bereits drei Athleten aus Olympiaklassen in das OTG integriert. Doch gerade das Format des „The Ocean Race“ als Etappen-Rennen rund um die Welt bietet die Möglichkeit, auf den Positionen zu rotieren und so sechs bis acht Deutsche in das Team für 2021/22 aufzunehmen.



„Die Kooperation mit dem Offshore Team Germany ist für den Deutschen Segler-Verband aus verschiedenen Sichtweisen von besonderer Bedeutung. Zum einen ist die Emotionalisierung, die mit einer Teilnahme am Ocean Race einhergehen würde, hervorragend geeignet, um dem Segelsport mehr mediale Aufmerksamkeit zu bescheren. Zum anderen lässt sich bei unseren Athleten eine Begeisterung schüren, die weit über den Jugendbereich oder eine olympische Kampagne hinausreicht“, sagt DSV-Präsidentin Mona Küppers und führt weiter aus: „Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Denn das OTG kann auf gut ausgebildete Kadersegler zurückgreifen, und mit Sicht auf Olympia 2024 können wir gemeinsam an einem erfolgreichen Offshore-Auftritt arbeiten.“



Auch Jens Kuphal, Teammanager des Offshore Team Germany, freut sich über den gemeinsamen Auftritt: „Es war immer unser Ziel, junge, hungrige deutsche Kader-Segler in unsere Kampagne zu integrieren. Dass dies auch vom DSV als Spitzensportverband mit dieser Partnerschaft unterstützt wird, zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Für 2021/22 wollen wir ein Team kreieren, in dem unsere Athleten von international erfahrenen Ocean-Seglern profitieren können. Diese Erfahrung soll dann weiter in den deutschen Segelsport getragen werden. Denn die Teilnahme am kommenden ‘The Ocean Race’ soll nur der Anfang sein. Und mit der neuen Olympia-Disziplin Mixed Offshore tut sich ein komplett neues Spielfeld auf, für das wir schon jetzt sehr geeignete Athleten im Team haben.“





Phillip Kasüske gehört zu den jungen Kaderseglern aus dem Olympiabereich, die nun beim Offshore Team Germany ihre Chance ergreifen. Vor allem seine Kraft am Grinder ist an Bord der „GER 21“ gefragt. Foto: OTG





Allen voran ist damit Robert Stanjek gemeint. Der Mitinitiator der OTG-Kampagne und Skipper des Imoca Open 60 „GER 21“, hat bereits 2012 mit dem sechsten Platz im Starboot seine Olympiaklasse bewiesen und kann mit zwei Siegen beim berühmten Fastnet Race auch schon erste Offshore-Erfolge aufweisen.



Jetzt will er mit einer TOR-Teilnahme einen der Gipfel des Segelsports erklimmen. „Im Segelsport gibt es drei Leuchttürme: Olympia, der America’s Cup und das Ocean Race. Der America’s Cup ist für ein deutsches Team aktuell nicht realistisch. Offshore und Olympia rücken enger zusammen, daher ist eine Teilnahme am ‘The Ocean Race’ eine großartige Möglichkeit, um sich vielseitig zu schulen. Ich freue mich, auf diesem Weg junge deutsche Segler mitnehmen zu können“, sagt Stanjek. Durch seine monatelange Ausbildung beim niederländischen Volvo-Ocean-Race-„Team Brunel“ unter Bouwe Bekking weiß er, dass auf hoher See der komplette Segler geformt wird.



Morten Bogacki ist nach seinem Engagement im olympischen Bereich bereits vom Hochsee-Fieber gepackt und sieht neben dem Mini-Transat und dem „The Ocean Race“ für 2024 nun ganz neue Perspektiven: „Mit der Entscheidung des Weltseglerverbandes für die Spiele in Paris und Marseille sieht man, dass Offshore Trend ist. Für mich ist es nach dem Segeln im olympischen Bereich und dem Einstieg ins Offshore-Segeln perfekt, dass nun dieser Bogen geschlagen wird“, sagt Bogacki und ergänzt: „Aber unabhängig von der Disziplin Mixed Offshore sieht man immer wieder, dass es nicht verkehrt sein kann, links und rechts zu schauen. Die Verzahnung zwischen den verschiedenen Segel-Disziplinen ist wichtig und sorgt dafür, dass die Segler vielfältig einsetzbar sind.“



In diese Kerbe schlägt auch Finn-Junioren-Weltmeister Phillip Kasüske, der sich nach den ersten Testfahrten auf der „GER 21“ als die Kraftmaschine im Team hervorgetan hat: „Für mich ist das wie eine Ausbildung, und ich versuche mich so einzubringen, wie es für das Team am besten ist. In der Finn-Klasse bin ich bis zur Weltmeisterschaft auf allen Ebenen gesegelt. Jetzt ist es gut, auch mal einen anderen Input zu bekommen und seinen Horizont zu erweitern. Gemeinsam mit den Profis den Imoca Open 60 kennenzulernen, ist ein unglaublich spannender Lernprozess. Das kann ich nur jedem empfehlen.“ Für 2020 gibt es für Phillip Kasüske noch eine kleine Chance zur Olympia-Teilnahme, danach will er sich voll dem neuen Beschäftigungsfeld im Segelsport widmen.



Mit Fabian Graf hat Teamkapitän Robert Stanjek einen weiteren Segler aus dem Nationalkader des German Sailing Team in den Fokus genommen. Auch wenn für den 49er-Vorschoter das olympische Segeln an erster Stelle steht, so hat er in seiner eigenen Klasse doch internationale Vorbilder, dass paralleles Agieren möglich ist. „Das Ocean Race habe ich schon immer verfolgt. Und besonders aufregend war es bei der letzten Auflage, als die 49er-Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke mit am Start waren. Mit dem Offshore Team Germany tun sich nun neue Perspektiven auf. Bisher war es für deutsche Segler nur möglich, mit einer Olympiamedaille im Profibereich eine Chance zu bekommen. Jetzt gibt es einen weiteren Weg“, sagt Graf und erklärt, wie er sich in die Offshore-Kampagne einbringen könnte: „Ich bin sehr vielseitig, kann mich unterordnen, habe in einigen Bereichen aber auch einen guten Blick, der ein wichtiger Input sein kann.“



Bei der Taufe der „GER 21“ in Kiel am 21. Juni, der Teilnahme am Welcome Race zur Kieler Woche am 22. Juni und schließlich der ersten großen Regatta-Herausforderung, dem Fastnet Race (Start: 3. August vor der südenglischen Isle of Wight), wird sich nicht nur der DSV an der Seite des OTG präsentieren, sondern auch die jungen deutschen Akteure die Chance haben, auf dem Imoca Open 60 Erfahrung zu sammeln.