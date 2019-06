Egnot-Johnson vermasselt Monin den Hattrick

Die Kiwis besiegten im hochspannenden Finale die Schweizer Titelverteidiger um Steuermann Eric Monnin mit 3:2, obwohl sie schon 1:2 zurückgelegen hatten. Damit vereitelten die Neuseeländer auch Monnins Hoffnung auf den Hattrick nach Siegen in 2017 und 2018. Mit guten Starts, überzeugender Bootsgeschwindigkeit und konzentriertem Trimm gelang Egnot-Johnsons Team mit Sam Barnett, Zak Merton Tauranga, Tim Snedden und Bradley McLaughlin der Triumph bei der ersten Teilnahme am deutschen Grand Prix auf Anhieb. Steuermann Egnot-Johnson sagte: „Ich denke, wir haben das Duell mit gutem Bootsspeed und gutem Bootshandling für uns entschieden. Im Finale haben die Bedingungen mit mehr Wind und einem Gewitter dann auch an unser Heimatrevier vor Auckland erinnert. Wir hatten so viel Spaß da draußen. Es war ein Privileg gegen die Titelverteidiger segeln zu dürfen und wir würden sehr gerne im nächsten Jahr wieder dabei sein.“

Vielleicht ist beim 20-jährigen Nick Egnot-Johnson, der nicht einmal halb so alt ist wie der geschlagene zweimalige Match-Race-Germany-Gewinner Monnin (43), neben viel eigenem Talent auch ein wenig „Mama-Magie“ im Spiel. Die Mutter des talentierten Steuermanns, eine gebürtige Amerikanerin, die aber schon lange in Neuseeland zuhause ist, gewann 1992 bei den Olympischen Spielen Silber in der 470er-Jolle und war die erste Frau, die im Rahmen der Frauen-Kampagne im America’s Cup 1995 eine Cup-Yacht steuerte. Vom America’s Cup träumt auch der Sohn: „Eines Tages wollen wir gerne im America’s Cup für Neuseeland antreten. Heute sind wir stolz darauf, die Royal New Zealand Yacht Squadron zu repräsentieren.“ Was der Verein ist, der aktuell mit dem Emirates Team New Zealand die wichtigste Trophäe des internationalen Segelsports verteidigt. Wie groß die Rolle ist, die der Segelsport in Egnot-Johnsons Heimatstadt Auckland spielt, lässt sich mit einer Zahl beschreiben: Auf etwa vier Menschen kommt in der „City of Sails“ ein Boot. Und: In Auckland gibt es mehr Boote als Autos. So ist es wenig verwunderlich, dass immer wieder neue Shooting Stars aus dem „Land der langen weißen Wolke“ in den professionellen Segelsport drängen.