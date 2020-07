Helly Hansen wird Partner des TOR

„Kein anderes Segelrennen der Welt ist so herausfordernd und hart wie das Ocean Race. Es zieht die besten Profis des Sports an, die unter außergewöhnlichen Bedingungen an ihre Grenzen stoßen“, sagte Paul Stoneham, CEO von Helly Hansen. „Helly Hansen ist bestrebt, eng mit Fachleuten zusammenzuarbeiten, um Ausrüstung zu entwickeln, der sie vertrauen können, egal in welchen Bedingungen sie sich befinden. Es ist uns eine Ehre, mit The Ocean Race zusammenzuarbeiten, einem Partner, der Nachhaltigkeit als wahren Kernwert bei der Wiederherstellung der Gesundheit der Ozeane betrachtet.“

Durch den Einsatz der Imoca 60 im nächsten Rennen wird die Messlatte für technische Segelausrüstung noch einmal höher gelegt und anspruchsvolle Bekleidung fordern, die der erhöhten Geschwindigkeit und dem erhöhten Druck standhalten kann. Helly Hansen Jacken liefern mit verbessertem wasserdichtem, atmungsaktivem Helly Tech®-Material und verstaubaren Gesichtsmasken Schutz.