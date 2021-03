LSC verschiebt die RUND UM in den Herbst

Die 70. RUND UM den Bodensee wird in diesem Jahr coronabedingt am Samstag, 25. September 2021 stattfinden. „Ursprünglich sollte die RUND UM im Juni der Höhepunkt des Segelkalenders am Bodensee sein,“ erklärt der Wettfahrtleiter der RUND UM, Achim Holz. „Die momentanen Fallzahlen in der Pandemie lassen die Durchführung der RUND UM im Frühsommer unmöglich erscheinen. Dieses wäre nicht zu verantworten, da wir die Segler und die vielen Helfer gefährden würden. Unser Ziel ist es, eine möglichst sorgenfreie RUND UM durchzuführen, bei der die Freude am Segeln im Vordergrund steht. Wir hoffen, dass im September die Pandemie durch die Impfungen keine Gefährdung mehr darstellt, und deshalb haben wir uns für eine Verschiebung der RUND UM entschlossen.“

Da im September die Nächte deutlich länger sind, wird die 70. RUND UM ausnahmsweise als Tagregatta ausgetragen. Der Start wird morgens vor Lindau sein, die Bahn führt für die großen Schiffe über Romanshorn nach Konstanz und wieder zurück. „Auf die Fahrt in den Überlinger See müssen wir heuer leider verzichten,“ so Holz. „Die Nächte sind Ende September deutlich länger und das Risiko einer zehn bis elfstündigen Nachtfahrt bei einem großen Feld zu hoch. Und damit die kleineren Schiffe auch bei Tageslicht über die Ziellinie fahren können, wird die Startgruppe 3 nur bis zur Wendemarke Romanshorn und wieder zurück fahren.“