Match Race Germany 2020 abgesagt

Die Veranstalter des Match Race Germany haben entschieden Deutschlands Segel-Grand-Prix in diesem Jahr nicht mehr auszutragen. „Wir haben gekämpft wie die Löwen, alle Optionen immer wieder geprüft, uns mit unseren loyalen Partnern und den Seglern besprochen“, sagt Sport-Direktor Eberhard, „doch in Folge der im Juni noch einmal aktualisierten Infektionsschutz-Verordnung unserer Landesregierung in Baden-Württemberg sehen wir keine verantwortungsvolle Möglichkeit mehr, das Match Race Germany in diesem von der Corona-Pandemie überschatteten Jahr so auszutragen, wie alle Beteiligten es kennen und lieben.“

Das Match Race Germany steht seit seiner Premiere 1997 für ein sportlich hochkarätiges Segelfest mit großem Publikum. Den deutschen Duellsegelklassiker kennzeichnen Weltklassesport zum Anfassen, das gemeinsame Mitfiebern der Fans vom Bodensee-Ufer aus, stimmungsvolle Feste, musikalische Live-Auftritte und außergwöhnliche Partner-Aktionen an Land. „Das alles könnten wir in diesem Jahr im Rahmen der in der Epidemie geltenden Vorschriften nicht wie gewohnt tun“, erklärt Event-Direktor Harald Thierer. Weiter sagte Thierer: „Wir vertagen unseren deutschen Matchrace-Gipfel aus Verantwortung und Respekt für Segler und Zuschauer auf das kommende Jahr und freuen uns sehr darauf, dann wieder ein unvergessliches Segelsport-Ereignis mit unseren Partnern und den Besuchern feiern zu können.“