Meistertreffen auf der Alster

Deutschlands Segelelite ermittelt den Meister aller Klassen. Traditionell treffen sich die erfolgreichsten Segler Deutschlands am letzten Oktoberwochenende beim Hamburger SC auf der Alster, um aus dem Kreis der nationalen Meister und internationalen Medaillengewinner den Meister der Meister zu küren. Die Schirmherrschaft für das Kultevent hat der Deutsche Segler-Verband übernommen.

100 Spitzensegler in 32 Teams haben zu dem Showdown gemeldet, gesegelt wird auf acht J/70. Meister aus den unterschiedlichsten Klassen sind dabei, und so treffen zwölfjährige Teeny-Segler auf erfolgreiche Hochseesegler. Contender-Weltmeister Max Billerbeck ist ebenso am Start wie die erfolgreichen Crews der ORC-Europameisterschaft. Der frisch gekürte Sieger der Segelbundesliga, der VSaW Berlin, schickt eine Abordnung aus seinem Kader, und die Titelverteidigerinnen Theres Dahnke/Birte Winkel/Johanna Meier/Fenja Valentien werden erneut versuchen, das Feld aufzumischen. Der ausrichtende Hamburger SC kann mit Matchrace-Vize-Europameisterin Silke Basedow und Hochsee-Ass Max Gurgel zwei heiße Sieganwärter in das Rennen schicken.