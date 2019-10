Nachwuchs-Titelkämpfe vom Ammersee bis zur Ostsee

49er/49erFX: Noch vor der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen lieferten die Junioren vor Kiel eine Kostprobe ihres Können ab. Die Skiff-Klassen haben sich in Deutschland stark entwickelt. Nachdem die 49er für den Gewinn der letzten beiden deutschen Olympia-Medaillen gesorgt haben, drängt der Nachwuchs auf die schnellen Jollen. 27 Crews waren insgesamt auf dem Olympiarevier von 1972 am Start – inklusive starker Konkurrenz aus Skandinavien. Im Feld der Männer holten die Norweger zwei Medaillen: Tomas und Mads Mathisen gewannen Gold, Jostein Akrer/Jacob Undrum Bronze. Im Norwegen-Sandwich platzierten sich Paul Pietzcker/Linus von Oppen. In der gemischten Konkurrenz aus Frauen- und Männerteams im 49erFX setzten sich Inge-Marie Hofmann/Alisa Engelmann durch. Auf Platz zwei landeten die Dänen Frederik Fomsgaard Bruun/Mads Fuglbjerg, die die Heimmannschaft Maru Scheel/Freya Feilcke auf den Bronzeplatz verdrängten.

29er: Mit 57 Mannschaften an der Startlinie zeigten die 29er, welch hohes Potenzial bei den Skiffs in Deutschland im Unterbau der Olympiaklassen besteht. Auf dem Ammersee wussten Jonas Schupp/Moritz Hagenmeyer ihre Heimatkenntnisse voll auszuspielen. Nach zehn Wettfahrten sicherten sie sich die Siegertrophäe vor Moritz Dorau/Riko Rockenbauch und Finn Walter/Marcus Borlinghaus. Das Trio lieferte sich über die gesamte Meisterschaft einen engen Kampf, der erst in der letzten Wettfahrt entschieden wurde.