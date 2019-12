Nordseewoche 2020: Doublehand neu mit Selbststeueranlage

Nach dem gelungenen Auftakt der „Doublehand Division“ der Nordseewoche 2019 wird das Interesse an Doublehand-Regatten immer größer. Nicht nur „Rund Gotland“ in Skandinavien und das „Fastnet Race“ in England sind nennenswerte Langstrecken-Klassiker, die stetig mehr Zuspruch in Meldezahlen und an Qualität von Yachten und Seglern bekommen. Die Nordseewoche 2020 (29. Mai bis 1. Juni 2020) mit der Langstrecke „Pantaenius Rund Skagen“ macht vor dieser Entwicklung nicht Halt.

Pantaenius Rund Skagen

Auch zu „Pantaenius Rund Skagen“ kann als Doublehand-Crew gemeldet werden. Wettfahrtleiter Albert Schweizer sieht darin sogar die anspruchsvollste Doublehand-Regatta in Nordeuropa: „Zuerst geht es für die Teilnehmer quer über die Nordsee, an Skagen vorbei in die Ostsee, zum Zielhafen Schilksee. Die häufigen Wetter- und Windwechsel machen die Regatta zusätzlich besonders knifflig.“