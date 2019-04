Opti-Ostern: FÃ¼nfte PlÃ¤tze in Slowenien und den Niederlanden

Fnfte Plätze waren über Ostern die Standardplatzierungen für die deutschen Top-Segler bei den großen Optiregatten. Sowohl in Slowenien als auch in den Niederlanden gab es jeweils eine Top-Ten-Platzierung für die GER-Flotte.

Die Sailing Point Easter Regatta in Slowenien hat sich zu einer echten Alternative zur großen Garadasee-Regatta entwickelt. 450 Jüngstensegler gingen vor der Kulisse des Badeortes Portoroz und des historischen Ortes Piran an den Start. Sieben Wettfahrten gelangen in den fünf Startergruppen. Als bester Deutscher präsentierte sich einmal mehr Mic Mohr, der mit einem zweiten Rang und drei Siegen sehr stark in die Serie gestartet war. In der finalen Goldgruppe kassierte er allerdings eine Disqualifikation und einen 15. und einen 7. Platz. Damit rutschte er aus der Top-Position noch auf Platz fünf ab, war aber noch bester Deutscher. Der Sieg ging an Lisa Vucetti aus Italien.