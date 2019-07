Robbe & Berking Offshore Trophy 2019

Start der Regatta ist am Samstag 27. Juli 2019 um 16 Uhr vor Helgoland. Innerhalb von drei bis vier Tagen werden von den teilnehmenden Hochseeyachten ca. 500 nautische Meilen gesegelt.

Im Rahmen der ‚Robbe & Berking German Offshore Trophy’ veranstaltet die SKWB eine Hochseeregatta, die als Zubringer-Regatta zu einer großen internationalen Regatten zu verstehen ist. Da dieses Jahr das legendäre Rolex Fastnet Race ansteht, wurde die Strecke von Helgoland nach Cowes (Isle of Wight, Großbritannien) gewählt.

Derzeit sind fünf Yachten für die Regatta gemeldet, dazu gehört auch die ‚Bank von Bremen’ der SKWB sowie die ‚Haspa’ des Hamburgischen Verein Seefahrt e.V. (HVS). Ein Zusammentreffen dieser beiden Yachten wird in beiden Vereinen mit Spannung erwartet. Die Preisverleihung der ‚Robbe & Berking German Offshore Trophy’ findet auf dem Hochseeseglerabend 2019 am 2. November in Bremen statt.