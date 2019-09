Segelbundesliga: Berlin und Kiel in Siegeslaune

Hoch spannend bleibt es in der Qualifikation um die Plätze für die SAILING Champions League sowie den Aufstieg und Abstieg zwischen den Bundesligen. Die Podiumsplätze in der 1. Bundesliga in Kiel – organisiert von Kiel-Marketing und ausgerichtet vom TSV Schilksee – gehen an den VSaW aus Berlin vor dem amtierenden Deutschen Meister aus Hamburg, dem Norddeutschen Regatta Verein, auf Platz zwei und dem Chiemsee Yacht Club auf Platz drei. In der 2. Bundesliga waren ONEKiel vor dem Hamburger Blankeneser Segel-Club und dem Lübecker Segler Verein von 1885 nicht zu schlagen.

Der Kampf um die fünf Startplätze für die SAILING Champions League oben in der Tabelle sowie die vier Abstiegsplätze ist offen wie nie. Hochspannung ist beim Finale in Glücksburg vorprogrammiert.

Mit 15 Punkten Vorsprung (beim Finale können maximal 18 Punkte dazukommen) vor dem BYC gehen die Berliner in den letzten Spieltag. Dritter in der Tabelle ist der Wassersport-Verein Hemelingen aus Bremen.

In der 2. Bundesliga rechnen alle mit dem Gesamtsieg von ONEKiel. Beim Heimspiel in Kiel.Sailing.City machen die Liga-Neulinge ihren direkten Durchmarsch in die 1. Bundesliga nur ein Jahr nach der Qualifikation als Nachrücker für die 2. Bundesliga perfekt. Gejagt werden die Kieler in der Tabelle vom Blankeneser Segel-Club und dem Potsdamer Yacht Club.

Auch in der 2. Bundesliga wird es beim Finale auf jedes Rennergebnis ankommen, wenn es um den Aufstieg in die 1. Bundesliga der besten vier Clubs sowie den Abstieg der letzten vier Clubs geht.

Das große Saisonfinale für die 36 Clubs der 1. und 2. Segel-Bundesliga steigt in Glücksburg beim Flensburger Segel-Club vom 17. bis 19. Oktober. Direkt im Anschluss am 20. und 21. Oktober findet der Deutsche Segel-Liga Pokal mit der Qualifikation für die 2. Bundesliga ebenfalls im hohen Norden in Glücksburg statt.

