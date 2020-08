Souveräner Sach-Sieg zur F18-Deutschen

Bei der Internationalen Deutschen Bestenermittlung (IDB) der Formula 18 wurde zudem der nationale Titel vergeben. Überlegen sicherten sich die Brüder Helge und Christian Sach auf ihrem Heimatrevier diese Auszeichnung. Etwas erschöpft von der mentalen Anspannung war Wettfahrtleiter Wolle Bahr nach drei Tagen Regattasport. Von Freitag an musste er für die rund 100 Segler, die in diesem Corona-Sommer endlich mal wieder auf die Regattabahn wollten, den besten Wind für faire Bedingungen finden. Keine leichte Aufgabe, denn in der Hochsommer-Wetterlage stellte sich nur ein schwacher Grundwind ein. „Ich hätte mir natürlich etwas mehr Wind gewünscht. So mussten wir in einigen Wettfahrten am unteren Limit der erlaubten Windskala agieren. Dann sind wir als Wettfahrtleitung immer etwas skeptisch. Aber insgesamt können wir doch zufrieden sein, dass uns noch ein gutes Programm gelungen ist“, berichtete Bahr, der insbesondere am Samstag zwischen den beiden Wettfahrten eine lange Pause mit Warten auf segelbaren Wind einlegen musste.

Die Formula 18, die im Gegensatz zu den weiteren Klassen bereits am Freitag begonnen hatten, kamen am ersten Tag noch in den Genuss einer Thermik-Unterstützung für den Grundwind, die sich dann aber am Samstag und Sonntag nicht mehr einstellte. So segelten die F18-Katamarane neun Wettfahrten, die 14-Footer und Musto Skiffs sowie die Topcats konnten immerhin fünf Rennen absolvieren. Auch wenn Wolle Bahr etwas mit dem Wind haderte, war es für die Teilnehmer ein gelungenes Wochenende. „Am ersten Tag waren durchweg gute Bedingungen, und zum Abschluss am Sonntag gab es auch noch mal ausreichend Wind, um Doppeltrapez zu fahren. Dazwischen war es nicht einfach, aber die Rennen waren letztlich alle fair“, berichtete Helge Sach.