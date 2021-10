Virtuelles Regelkundeseminar

Die Termine finden in modularer Form abends unter der Woche statt und beschäftigen sich mit den aktuellen Wettfahrtregeln Segeln. Durchgeführt werden die Seminare in Kleingruppen – dies bietet viel Platz um eigene Erfahrungen und Fragestellungen der Teilnehmenden von der Regattabahn im Seminar auszutauschen und zu diskutieren. Dabei wird nicht einfach “Regel für Regel” durchgesprochen, sondern praxisnah anhand vieler Beispiele der Ablauf einer Wettfahrt in den verschiedenen Situationen vom Start bis ins Ziel erklärt und diskutiert.

Die Anmeldung zu den Seminaren ist über die “Akademie” des Landes-Segler-Verbandes Baden-Württemberg möglich: https://akademie.seglerverband-bw.de