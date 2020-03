Warnemünder Woche in diesem Jahr mit H-Boot-WM

Das Segelhighlight der Mecklenburgischen Ostseeküste ist die Warnemünder Woche. Und auch in diesem Jahr finden wieder viele hochkarätige Regatten statt, zu denen zahlreiche Top-Segler nach Warnemünde kommen werden, um sich zu messen. Ein Höhepunkt der diesjährigen Warnemünder Woche ist die Weltmeisterschaft der H-Boote, die vom 6. bis 11. Juli stattfindet. „Wir kommen als Klasse einfach gerne nach Warnemünde. Das Revier mit seiner langen Ostseewelle ist perfekt für’s H-Boot geeignet.“, sagt Christoph Zander, Präsident der deutschen H-Boot Klassenvereinigung. Das H-Boot wurde bereits 1967 vom finnischen Yachtkonstrukteur Hans Groop entworfen und ist mit über 5.000 Exemplaren eines der meistgebauten Kielboote weltweit. Die Klasse ist heute, 53 Jahre später, aktiver denn je und bringt große Felder an die Startlinien. Die Saare-Werft hat dieses jahr auf der Boot Düsseldorf ein neues H-Boot vorgestellt und Niels Nielsen als Geschäftsführer der Saare Yachts Vertretung in Eckernförde wird nicht nur mit dem neuen Boot teilnehmen, sondern auch als Sponsor die Weltmeisterschaft unterstützen.

Das H-Boot wird meist mit Crews von drei bis vier Personen gesegelt. Bei Weltmeisterschaften gilt, dass das Crewgewicht 300 Kilogramm nicht überschreiten darf. Foto: Pepe Hartmann

Bei der letztjährigen H-Boot WM im niederländischen Medemblik starteten 50 internationale Crews, um ihre Weltmeister zu ermitteln. Aufgrund der großen Popularität des H-Boots in Deutschland ist davon auszugehen, dass das Feld in Warnemünde noch einmal größer sein wird. „Wir schätzen, dass mindestens 50 in Warnemünde starten werden“, so KV-Boss Zander.