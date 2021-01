Warnemünder Woche: “Trotzdem viel gelernt”

Die Vorbereitungen für die Warnemünder Woche 2021 laufen bereits. Plant ihr mit Corona oder geht ihr davon aus, dass das Virus bis zum Sommer verschwunden ist und wir eine ganz normale Warnemünder Woche sehen werden?

Ralf Bergel: Die Entwicklung der Pandemie haben wir natürlich in Beobachtung, da keiner weiß wie sich das ganze entwickelt. Aus diesem Grund wird in Zusammenarbeit mit der Tourismuszentrale und der Hansestadt Rostock ein tragfähiges Konzept für die gesamte Veranstaltung entwickelt, was den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden kann.