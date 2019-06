Warnemünder Woche: Weltmeisterschaften und Europa Cup

Die Weltmeisterschaft der J/22 startet am Eröffnungswochenende der Warnemünder Woche, 6./7. Juli, mit den Pre-Worlds: Dabei hat das internationale Starterfeld Gelegenheit, sich mit dem Segelrevier vor Warnemünde vertraut zu machen. Im Anschluss folgen die Vermessung und am Dienstag, 9. Juli, das Practice Race. Bei der Vermessung geht es darum, dass das von den Teilnehmern verwendete Material den Klassenvorschriften entspricht. Der Startschuss für die J/22 Weltmeisterschaft fällt am darauffolgenden Mittwoch. Die Wettfahrten der WM enden am Sonnabend, 13. Juli. Während der Weltmeisterschaft haben die J/22-Segler ihre Basis auf der Hohen Düne, der von Warnemünde aus gesehen anderen Seite der Warnow. Die J/22 ist eine der weitverbreitetsten Kielboot-Klassen der Welt, bekannt für sportliche Segeleigenschaften unter Spinnaker, leichtes Handling und Langlebigkeit. Entworfen hat das stabile Kielboot aus einer Balsaholzkern-Konstruktion der amerikanische Konstrukteur Rod Johnstone. Seit 1982 wurde die J/22 mehr als 1.600 Mal von der Firma J-Boats beziehungsweise Lizenznehmern gebaut. Die größte Verbreitung hat die J/22 in den USA. In Europa ist die Bootsklasse besonders in den Niederlanden und Deutschland stark vertreten. Die vorherige Weltmeisterschaft fand in Annapolis in den USA statt.

Für die Raceboarder sind die Bedingungen vor Warnemünde optimal. © Robert Hajduk

Zehn Jahre ist es her, dass die Raceboarder mit ihrer Weltmeisterschaft in Warnemünde zu Gast waren. Zur 82. Warnemünder Woche kehren die Windsurfer zurück und tragen ihre Raceboard World Championship aus. Ziel ist es, den Meldestand aus dem Jahr 2009 mit 114 Startern aus 15 Nationen zu übertreffen. Raceboards sind zwischen 2,70 und 3,80 Meter lang und meist zwischen 12 und 16 Kilogramm schwer. Die Segelfläche beträgt maximal 9,5 Quadratmeter. Gesurft wird bis zu einer Windgeschwindigkeit von 35 Knoten. Die Raceboarder freuen sich, aus der Poleposition unter den Eventstandorten der Warnemünder Woche zu starten: Direkt neben der Sport Beach Arena geht es für die Windsurfer vom Warnemünder Strand aus auf das Wasser, so dass die Zuschauer die Wettfahrten bestens verfolgen können. Die Raceboard Weltmeisterschaft läuft während der gesamten Warnemünder Woche vom 6. bis 14. Juli. Die offizielle Eröffnung der Weltmeisterschaft findet am ersten Sonnabend der Warnemünder Woche statt, die Finalrennen sowie die anschließende Preisverleihung auf der großen NDR-Bühne sind für Donnerstag, 11. Juli, geplant. An den Folgetagen starten die Windsurfer im Raceboard Nations Cup Warnemünde.

Laser Europa Cup: Solosegler auf Europatour

Der Laser 4.7 ist eine der drei Laser-Regattaklassen im Europa Cup. © Pepe Hartmann

Eine sehr beliebte Einhandklasse, die bei der 82. Warnemünder Woche Regatten segelt, ist die der Laser. Warnemünde ist der deutsche Tourstopp beim Laser Europa Cup, der aus insgesamt zehn Veranstaltungen in ganz Europa besteht. Vor der Warnemünder Woche fanden bereits Rennen in Slowenien, der Schweiz, Frankreich, Italien, Norwegen, den Niederlanden sowie Bulgarien statt. Nach der Regatta in Warnemünde folgen bis Ende des Jahres weitere Europa-Cup Serien in Ungarn und Kroatien. In Warnemünde gilt es für die Segler, wichtige Punkte für den Europa-Cup zu sammeln. Die olympische Bootsklasse Laser ist besonders bei jugendlichen Seglern sehr beliebt. Bei den Wettfahrten wird nach Jahrgängen in verschiedenen Altersklassen sowie nach Mädchen und Jungen unterschieden. Die Laser-Jolle mit ihren verschiedenen Rigg-Größen und unterschiedlichen Segelgrößen bietet ideale Voraussetzungen für Segler jedes Alters. Altersmäßig ist nach oben keine Grenze gesetzt. Gestartet wird in den drei Klassen Laser Standard, Laser Radial und Laser 4.7. Vor Warnemünde werden die Laser-Segler eines der größten Felder stellen. Sie segeln vom 11. bis 14. Juli und haben ihren Standort auf der Mittelmole, im Herzen Warnemündes.